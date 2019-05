Biodiversité : que fait la ville de Clermont-Ferrand pour la protéger ?

Clermont-Ferrand, France

Sous la verdure du parc Monjuzet, le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi a tenu une conférence de presse afin de souligner que sa ville n'est pas "noire et triste", mais, au contraire, verte et protectrice de sa biodiversité. Parmi les annonces, notamment, le maire prévoit l'installation d'un élevage de brebis sur les côtes de Clermont, un espace labellisé ENS ("Espace Naturel Sensible") sur le territoire de la ville.

30 000 arbres à protéger

Parmi les différentes actions, il y a aussi la création d'une charte de l'arbre. "C'est un peu un code de bonne conduite" explique le maire Olivier Bianchi. Il a également rappelé la présence de plusieurs espèces dans les différents parcs de la ville. Trois ont été créés durant son mandat, le dernier sera celui du nouveau parc urbain Philippe Marcombes, qui abrite une espèce d'orchidée auvergnate à protéger. "Notre devoir est de la préserver. On a changé le projet urbain et déplacé des bâtiments pour conserver certains arbres"

En bref l'actualité de la semaine à Clermont-Ferrand :

✅ Biodiversité à Montjuzet

✅ Renc'art' Cirque

✅ Le hand fait son show pic.twitter.com/ycy2X1yeGR — Clermont-Ferrand (@ClermontFd) May 17, 2019

Mais pour l'adjoint à l'écologie urbaine de la Ville de Clermont-Ferrand, Nicolas Bonnet, il y a encore beaucoup à faire. "Il faut plus de nature en ville, plus de vélo. On manque cruellement de photovoltaique sur Clermont. Il faudrait aussi encourager l'isolation des logements également sur les bâtiments communaux" insiste celui qui est aussi candidat à la 63e place sur la liste Europe Ecologie les Verts de Yannick Jadot.

Clermont-Ferrand une commune "zéro-phyto"

Face à la polémique sur le glyphosate et sa dangerosité, remise en cause par le laboratoire Monsanto, le maire Olivier Bianchi en profite pour rappeler que sa commune est "zéro phyto" depuis 7 à 8 ans. "Les services d'espaces verts de la voirie n'utilisent plus de produits pour traiter les trottoirs. On utilise de l'eau chaude et on bine. Certes, on tue moins vite les herbes sauvages. Mais ça fait partie de notre engagement pour préserver l'environnement."