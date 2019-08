Bitume trop foncé à Saint-Étienne : l'écologiste O.Longeon dénonce une non prise en compte du réchauffement climatique

Saint-Étienne, France

Square violette, à Saint-Étienne, un goudron gris foncé, pratiquement noir, recouvre désormais la petite place à coté de la Grand'Poste. Cela fait plus propre reconnaissent les riverains, mais nombreux sont ceux qui émettent des réserves. "Moi, c'est surtout le côté esthétique, regrette ce riverain, quand je vois de l'enrobé, il y a un volet paysager qui a été oublié. Ca fait un peu place traitée pour être traitée".

Cette autre passante se dit également "déçue". Elle s'attendait à autre chose "on espérait quelque chose avec un peu plus de verdure. La, ça fait un revêtement qui est noir, en plus, en terme de chaleur, je pense que ce n'est pas extraordinaire". Le bitume qui attire la chaleur, c'est également l'une des critiques qui revient le plus souvent "ça prend la chaleur et ça rayonne, raconte cette habitante du quartier. C'est surprenant au vue de la situation actuelle avec le réchauffement, la canicule, le changement climatique".

La non-prise en compte des futures canicules qui toucheront inévitablement Saint-Etienne dans les prochaines années, c'est l'angle d'attaque de du conseiller municipal écologiste Olivier Longeon. "La municipalité a voulu refaire un certain nombre de rues juste avant les municipales. Ils ont fait au plus vite et ils ont pris des revêtements très classiques. Des revêtements de goudron noir qui prennent énormément la chaleur et qui donnent un aspect très classique à certaines places, sans relief".

Selon Oliver Longeon, pourtant, des solutions alternatives existent : "il existe beaucoup d'autres bitumes. Des bitumes en couleur, des bitumes qui absorbent le bruit.... La, la Ville de saint-Etienne a fait au plus rapide. Au jour d'aujourd'hui les villes sont chaudes, de plus en plus chaudes l'été, et il va falloir qu'on trouve des moyens de diminuer la température, soit en mettant des revêtements perméables, comme par exemple ce qu'on voit sur les terrains de boules, soit en mettant des pelouses vertes, soit en mettant des revêtements de couleurs, en plantant des arbres... Et là, on fait l'inverse à Saint-Etienne, on est à rebours, on a dix ans de retard".

La Ville de Saint-Etienne défend ses choix : elle explique que les enrobés plus clairs font des bulles à cause du gel ou des grosses chaleurs. Et que c'est accidentogène pour les piétons. Que ce choix a été fait en fonction de la résistance des matériaux. La municipalité rappelle enfin que des réunions de quartier ont été faites pour l'aménagement du Square Violette. Et que les riverains ont été consultés.