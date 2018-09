Metz, France

L'été se prolonge en Moselle. Les services de l'Etat ont décidé de maintenir la situation d'alerte jusqu'au 15 octobre. Pourquoi la sécheresse persiste-t-elle ? Björn Desmet, directeur départemental des territoires en Moselle donne quelques éléments d'explication.

"Depuis l'après-guerre, c'est le deuxième été le plus chaud après 2003. Cette année nous avons une température moyenne sur l'été de 20.8 degrés. En 2003, nous avions 22 degrés. Donc un été particulièrement chaud et un manque de précipitations également puisque depuis le mois de juin, il ne pleut quasiment plus, à part quelques orages éparses."

Quels sont les endroits les plus problématiques en Moselle ?

"Toute la Moselle est concernée. On a une situation à peu près homogène sur le département, avec peut-être un pic en déficit des précipitations sur le sud-est du département. [...] Ça peut durer encore longtemps, malheureusement oui. Si je me fie à mes collègues de Météo France, ils nous prédisent un automne plus sec que la moyenne."

Les consignes à respecter pour les particuliers

Interdiction de remplir sa piscine privée, sauf si chantier en cours

Interdiction de laver son véhicule, sauf dans une station de lavage professionnelle

Interdiction d'arroser les pelouses et les jardins potagers de 11 à 18 heures

Nettoyage des façades, des terrasses et des trottoirs limité au strict nécessaire

Les collectivités et les agriculteurs doivent aussi respecter de nombreuses consignes, sous peine d'une amende allant de 1.500 € à 3.000 € pour les récidivistes.

