Préparez-vous psychologiquement avant de lire les prochaines lignes de cet article. Une grande nouvelle vous attend. Le soleil revient en Dordogne et il va s'installer pour au moins une semaine sur le département. Ce mardi notre astre préféré va briller dans le ciel périgourdin et le thermomètre va grimper jusqu'à 29°C dans le sud de la Dordogne.

Un pic de chaleur attendu mercredi

Un anticyclone s'installe en ce moment sur l'Atlantique et il devrait rester un petit moment. Un pic de chaleur est même attendu dès mercredi avec jusqu'à 33°C au sud du département. "Ce jeudi il y a un petit risque de pluie à cause d'un flux de Nord mais vendredi et samedi il y aura peu de nuages, on aura vraiment une belle impression de beau temps," dit Sandrine Lafon, prévisionniste à Météo France Agen.

Les prévisions les plus fiables annoncent un maintien du soleil jusqu'au mercredi 27 juin mais il est fort probable que ce beau temps dure au-delà de cette date. Sortez les barbecues !