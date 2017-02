Boostherm : la société qui valorise la chaleur perdue des groupes frigorifiques

Faire du chaud avec du froid, c'est possible ! Et c'est le pari de l'entreprise Boostherm, qui récupère la chaleur perdue par les gros groupes frigorifiques pour chauffer des entreprises ou de l'eau chaude sanitaire, destinée par exemple au nettoyage des industries agro-alimentaires.

L'entreprise Boostherm a vu le jour il y a 8 ans. Spécialisée dans la récupération de chaleur, elle utilise des modules pour récupérer la chaleur fournie par les groupes frigorifiques des entreprises agro-alimentaires par exemple, pour la transformer en eau chaude ou bien en chauffage.

Les deux modules (à gauche) permettent de récupérer la chaleur produite par les compresseurs (à droite) © Radio France - Soizic Bour

Cette semaine, l'entreprise a été retenue à l'issue d'un concours dédié à la foodtech - la technologie autour de la nourriture donc -, pour intégrer le programme Accelerise, qui permet aux strat up d'accéder plus rapidement à leur marché et de toucher les entreprises étrangères avec leurs produits.

Des fast-food au traiteur, en passant par les hypermarchés

Beaucoup d'entreprises sont dans le viseur de la société, comme "les fast-food, qui ont souvent de gros congélateurs, mais aussi les petits traiteurs qui sont au coin de votre rue ou bien les gros groupes industriels et les hyper-marchés", explique Arnaud Doridot, le responsable technique de Boostherm.

Les cuves où est stockée l'eau chaude © Radio France - Soizic Bour

Made in Bourgogne

Toutes les pièces des différents modules de la société sont fabriquées en France, et qui plus est en Bourgogne. "Nous soutenons l'économie locale et pensons que c'est très important d'encourager les entreprises locales, c'est pour ça que toutes nos pièces sont fabriquées entre la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire", note Arnaud Doridot.

Une installation de ce type coûte entre 50 000 et 60 000 euros et a déjà fait le bonheur de nombreux industriels de la région, comme les Salaisons Dijonnaises par exemple.