Bordeaux : des contrôles de pollution mis en place sur les boulevards

L'Atmo Nouvelle-Aquitaine, l'observatoire régional de l'air a mis en place mi-novembre des cabines mesurant la qualité de l'air à deux endroits des boulevards de Bordeaux. L'objectif, jusqu'à la fin décembre est de vérifier à quels taux de pollution urbaine sont exposés les riverains.

Trois polluants seront testés : les particules fines, dégagées par les 40 000 véhicules circulant tous les jours sur les boulevards, mais aussi par les feux de cheminée, le dioxyde d'azote, qui permet de mesurer la pollution liée au trafic, et l'ozone.

Pas d'étude sur les boulevards depuis 10 ans

La pollution n'avait pas été mesurée depuis 10 ans sur les boulevards, puisque l'Atmo mesurait la pollution du centre-ville de Bordeaux place Gambetta. Avec les travaux de cette place, la station a dû déménager. Ces deux cabines provisoires ont donc été installées. La première se situe boulevard Antoine Gautier, à côté du cimetière de la Chartreuse. et la seconde boulevard Pompidou, au niveau de la barrière Saint-Augustin.

Les boulevards sont fréquentés par 40 000 véhicules par jour. © Radio France - Thomas Coignac

Résultats attendus en janvier

Les résultats analysés par les deux cabines seront connu au mois de janvier, et publiés sur le site de l'Atmo. L'organisation décidera alors quel site est le plus pertinent, et y implantera une station de mesure définitive. Aujourd'hui, l'Atmo compte neuf stations en Gironde : trois à Bordeaux (Gambetta, Bastide et Grand Parc), et d'autres à Bassens, Mérignac, Talence, Ambès, Léognan et Saint-Sulpice-et-Cameyrac.