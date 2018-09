Bordeaux, France

A pied, en vélo, avec les amis ou en famille : plusieurs milliers de personnes - 2 mille selon la police, 4 fois plus, selon les organisateurs - ont participé ce samedi en début d'après-midi à la marche pour le climat dans les rues de Bordeaux. Plus de 800 actions étaient organisées dans plus de 90 pays, à l'occasion de la Journée Mondiale pour le climat.

La tête du cortège, sur la rive droite © Radio France - Pierre-Marie Gros

Sous un soleil de plomb, les manifestants ont défilé du Miroir d'eau, sur les quais, jusqu'au site de Darwin, sur la rive droite, en passant par le Pont de Pierre. La mobilisation avait été lancée via Facebook par trois amies bordelaises, pour pousser nos politiques à considérer enfin le changement climatique comme une priorité, la démission de Nicolas Hulot du gouvernement ayant servi de déclencheur.

Quelques photos de la marche pour le climat à #Bordeauxpic.twitter.com/e68xKn3dWK — Alice Robinet (@alicerobinet) September 8, 2018

Les participants ont fait oeuvre d'imagination pour leurs panneaux et banderoles

Christophe, venu en famille © Radio France - Pierre-Marie Gros

Margaux appelle à la mobilisation générale © Radio France - Pierre-Marie Gros

Léonie, 11 ans, avait aussi sa pancarte © Radio France - Pierre-Marie Gros

La manifestation s'est terminée devant Darwin, où se tient jusqu'à dimanche Cimax, le festival "éco-engagé" , juste avant la conférence de la primatologue Jane Goodall.

"Un die-in" en fin de défilé © Radio France - Pierre-Marie Gros