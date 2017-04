Bordeaux : Greenpeace cible Total pour son poisson d'avril

L'ONG Greenpeace a voulu interpeller les passant en simulant un forage en plein milieu de Bordeaux. Manière de faire prendre conscience à propos de la "mauvaise blague" que prépare Total selon Greenpeace : des forages au large du Brésil, à proximité d'un récif de corail tout juste découvert.

Et si demain Total décidait de venir creuser au milieu du miroir d'eau à Bordeaux ou sur la Dune du Pilat, comment réagiriez-vous ? C'est le message qu'a voulu faire passer la dizaine de manifestants de Greenpeace à Bordeaux en ce 1er avril. Grimés avec des casques de chantier et en combinaison orange fluo, ils se tiennent à proximité d'un baril noir sur lequel est peint une tête de mort, le tout devant un mini puits de forage de construction artisanale et une fausse flaque de pétrole. Lorsque des curieux s'arrêtent, les manifestants tendent un tract de Greenpeace où on peut lire "Total : Menace officielle du récif de l'Amazone".

Nathalie Makowski de Greenpeace explique l'action du 1er avril à Bordeaux

Protéger le récif de l'Amazone

Le récif de l'Amazone a été identifié en 2016 au au large de l'embouchure du fleuve Amazone dans l'océan Atlantique, par un bateau Greenpeace. Long de plus de 1000 kilomètres, il abrite des coraux rares, plus de 60 espèces d'éponges ou encore de 73 espèces de poissons, dissimulés dans les eaux boueuses.

Seulement la zone est aussi l'objet d'attentions de la part des pétroliers comme Total et BP qui aimeraient forer dans la région pour découvrir de nouvelles sources de pétroles dont on estime les réserves entre 10 et 20 milliards de barils. Greenpeace s'inquiète et demande l'arrêt de ces projets d'exploration qui pourraient polluer irrémédiablement le récif en cas d'incident, de fuite voire de marée noire. Des actions similaires à celle de Bordeaux ont eu lieu dans une dizaine de ville comme à Angers ou encore Nancy.