De Bordeaux à l'océan, l'été arrive en avance ce week-end !

Beau et chaud ! C'est le temps prévu tout ce week-end en Gironde. Météo France annonce jusqu'à 26 degrés pour Bordeaux samedi après-midi.

Pourquoi pas se risquer au premier plouf de l'année ? En tout cas vous pourrez bronzer à la plage car il va faire beau et chaud ce week-end dans toute la Gironde et à Bordeaux, avant une chute des températures la semaine prochaine. Météo France prévoit un grand soleil pour samedi, avec des températures allant jusqu'à 26 degrés au plus chaud de la journée à Bordeaux et Lacanau.

Le temps de samedi © Radio France - Capture d'écran Météo France

Dimanche, les températures baissent légèrement selon Météo France, mais toujours pas de nuages à l'horizon. Il fera jusqu'à 23 degrés à Bordeaux et 24 degrés à Belin-Béliet dans l'après-midi.

Le temps de dimanche © Radio France - Capture d'écran Météo France

7 degrés en moins lundi

Dès lundi, Météo France prévoit une chute des températures et le retour des nuages. Maximum 18 degrés à Bordeaux lundi dans l'après midi.