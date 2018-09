Atmo, l'organisme de mesure et de surveillance de la qualité de l'air, a mené une étude, au printemps dernier, pour mesurer l'influence des paquebots de croisière en escale à Bordeaux. Résultat : influence "négligeable" selon Atmo. Les voitures polluent plus que les bateaux sur les quais.

Bordeaux, France

Les mesures ont été réalisées en avril et mai 2018 sur les quais de Bordeaux, rive droite et rive gauche. Il ressort de cette étude menée par Atmo, et commandée par Bordeaux Métropole à la suite de plaintes des riverains, qualifie l'influence des paquebots de croisière qui jettent l'ancre à Bordeaux, de"négligeable".

Trois polluants ont été étudiées : azote, souffre et particules fines. Les concentrations sont inférieures aux seuils réglementaires dans le port de la Lune, plus faibles en tous les cas que dans d'autres ports français comme Toulon, Nice ou Calais. Un pic pour le souffre et le dioxyte d'azote, a été constaté, le 11 avril au moment du départ d'un navire, mais c'était également inférieure à la réglementation, explique Atmo dans son rapport.

Une petite soixantaine de paquebots a fait escale à Bordeaux cette année.