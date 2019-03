Bordeaux - Les jeunes marchent pour le climat en grand nombre

Les lycéens, collégiens, d'une trentaine d'établissements et quelques étudiants de Bordeaux et sa métropole ont répondu à l'appel de cette journée mondiale de la jeunesse pour le climat.

Bordeaux

Prenant exemple de la jeune suèdoise Greta Thunberg, citée pour le prochain prix Nobel de la paix, qui fait grève tous les vendredis devant le parlement suédois pour dénoncer l'inaction du gouvernement face au réchauffement climatique, la jeunesse française a décidé de répondre à l'appel mondial à manifester pour le climat ce vendredi dans l'espoir de faire réagir les dirigeants politiques.

A Bordeaux, les jeunes, venus d'une trentaine d'établissements de Bordeaux et sa métropole, ont sèché les cours pour certains et se sont donnés rendez-vous place de la Victoire avant de prendre la direction de la place Pey Berland où se déroule un pique-nique solidaire zéro déchet organisé par des parents d'élèves. Le site n'a pas été choisi au hasard. Il s'agissait d' interpeller le nouveau maire Nicolas Florian sur les questions climatiques.

Nicolas Florian interpellé par les jeunes manifestants © Radio France - Camille Huppenoire

Selon nos estimations, ils sont près de 2000 lycéens, collégiens et étudiants, dans les rues de Bordeaux, applaudis par les passants.

#Gironde « Et 1️⃣, et 2️⃣, et 3️⃣ degrés ! C’est un crime contre l’humanité ! » - Les collégiens, lycéens et quelques étudiants défilent sur le cours Pasteur à #Bordeaux. #MarchePourLeClimatpic.twitter.com/YLrPKeahvp — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) March 15, 2019

Les banderoles, pancartes en carton, étaient nombreuses et les slogans très inventifs : "Ta planète, tu la veux bleue ou cuite ? On va tous crever trop vite ! Ne nique pas ta mer ! Quand c'est fondu, c'est foutu ! Et un et deux, et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité ! La planète se meurt de nos erreurs !"

Pancarte très explicite lors de la manifestation pour le climat à Bordeaux © Radio France - Camille Huppenoire

A partir de 14h30, Place de la Bourse, il était prévu d'organiser des débats.

Même les plus petits étaient mobilisés pour le climat © Radio France - Camille Huppenoire

Par ailleurs, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean Michel Blanquer visite depuis ce matin plusieurs établissements girondins pour débattre sur le climat avec les élèves du collège Aliénor d'Aquitaine à Martignas-sur-Jalle, au Lycée de la Mer à Gujan- Mestras, à l'école Alphonse Dupeux et au Lycée Camille Jullian à Bordeaux.