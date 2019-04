Bordeaux : faible mobilisation des jeunes pour le climat

C'est la deuxième fois que les lycéens et étudiants organisent une grève scolaire pour le climat à Bordeaux. Le 15 mars dernier, le mouvement avait rassemblé 5 000 personnes mais, ce vendredi, les manifestants n'étaient que 300 environ.

C'est un peu décevant mais je pense que si on continue comme ça régulièrement, on pourra ramener plus de monde" - Mathilde, élève en terminale.