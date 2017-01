Bordeaux : les travailleurs en extérieur en première ligne face à la vague de froid

Une vague de froid importante touche la Gironde en ces premiers jours de l'année. Ce mardi matin, il faisait 1°C dans le centre-ville de Bordeaux et les températures ressenties étaient même négatives. Les travailleurs en extérieur sont les plus touchés, mais ils n'ont que peu de moyens de s'adapter.

Qu'ils soient jardiniers, coursiers à vélo, chargés de la propreté, ou encore peintres en bâtiments, ils n'ont pas le choix : leur travail se déroule en extérieur. Une situation compliquée lorsque les températures tendent vers le négatif, comme depuis les premiers jours de l'année 2017. Au jardin public de Bordeaux, par exemple, l'équipe de neuf jardiniers est en pleine taille des arbres et des vignes du parc. Les employés commencent leur journée avant 8 heures et doivent donc affronter des conditions climatiques difficiles.

Alors, les jardiniers, comme Antonio, doivent empiler les couches de vêtements "Collants, sous-gants, gants, parfois deux paires de chaussettes"..., expliquet-il, lui qui "préfère quand même le froid à la canicule". Autre profession impactée, les coursiers à vélo, qui livrent à domicile des repas de restaurants, de plus en plus nombreux sur Bordeaux. Eux souffrent surtout de la fraîcheur en soirée, et "en attendant que l'on nous donne une commande, puisqu'on ne pédale pas", explique Benjamin.

Rien de précis prévu dans le code du travail

Et si, en cas de chaleur extrême, le code du travail préconise des mesures, comme la mise à disposition de bouteilles d'eau, il reste imprécis à propos de la conduite à tenir en cas de grand froid. Tout juste l'article L4121-3 prévoit que "l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs". Inapplicable pour Mickaël, croisé en train de réparer une borne électrique dans une rue piétonne, pour qui "quand il fait froid dans la journée, il fait froid du matin au soir. Donc, on ne peut pas s'adapter".