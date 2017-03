Bordeaux : Pierre Rabhi acclamé à Darwin pour la tournée des Colibris

Près de 700 personnes ont assisté à la conférence de Pierre Rabhi, le pionnier de l'agriculture bio, lors de la tournée "Le Chant des Colibris", ce samedi à Darwin, à Bordeaux. Une journée citoyenne pour remettre la planète et l'humain au centre du débat, à quelques semaine de la présidentielle.

Il aura fait salle comble à Darwin : la conférence de Pierre Rabhi était annoncée complète ce samedi matin. Près de 700 personnes ont acclamé pendant de longues minutes l'essayiste et agriculteur bio, venu à Bordeaux pour la tournée "Le Chant des Colibris".

Une série d’événements en France organisée avec le militant écologiste Cyril Dion, coréalisateur avec Mélanie Laurent du documentaire "Demain", à quelques semaines des échéances électorales, pour aller à la rencontre des citoyens et leur inspirer un "nouveau projet de société".

"Une grande partie de l'humanité est déconnectée de la nature. L'écologie ça n'est pas que les petits oiseaux" #PierreRabhi @DarwinBdx pic.twitter.com/gVLvCfqBu4 — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) March 25, 2017

"L'humanité est dans une impasse, il faut agir"

Lors de cette conférence d'une heure, Pierre Rabhi a expliqué sa vision du monde, de l'agriculture bio, pour lancer leur campagne : "Nous faisons de la politique non-politicienne par ce forum civique, pour expliquer aux citoyens que si notre conscience n'évolue pas et que si elle ne va pas vers le respect, nous allons détruire notre planète" explique-t-il.

Salle comble pour la conférence de Pierre Rabhi © Radio France - Pauline Pennanec'h

Des débats et une soirée concert

Lors de cette journée citoyenne, d'autres conférences et débats ont lieu à Darwin ce samedi, avant un concert en présence d'Alain Souchon, Izia, Dominique A et d'autres artistes engagés dans cet appel citoyen : "La politique c'est tous les jours, et c'est très important qu'on reprenne le pouvoir" raconte Cyril Dion.

Cyril Dion est le co-fondateur du mouvement Colibris, en tournée à Bordeaux ce samedi © Radio France - Pauline Pennanec'h

"Sur la question écologique, on n'a jamais eu autant de propositions, notamment à gauche. On voit que le travail qu'on fait depuis des années porte ses fruits car ces gens ont vu qu'un électorat attendait qu'ils agissent. Mais il faut qu'on arrive à dépasser ces clivages droite/gauche pour agir rapidement."