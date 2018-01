Les marronniers de la place Gambetta ne doivent pas être coupés. C'est le message que veut faire passer le collectif bordelais "les marronniers de Gambetta". Ses membres ont lancé une pétition en octobre dernier. 18 arbres sur les 44 que compte la place doivent être abattu dans le cadre des travaux de réaménagement de la place Gambetta. Ces travaux doivent durer jusqu'à 2019-2020. Le collectif, compte dizaine de membres. Ils étaient réunis cet après-midi sur la place Gambetta pour sensibiliser les riverains à leur cause.

Pinceau à la main, Jean Pierre Lefevbvre marque à la chaux des arbres de la place Gambetta. "Nous mettons des croix sur les arbres qui seront théoriquement abattus alors que ces marronniers ont un encore un certains nombre d'années devant eux" explique le bordelais. Même si ces arbres ont plus de 70 ans, les marronniers peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Le projet de réaménagement de la place Gambetta prévoit de les abattre pour les remplacer par d'autres arbres mais plus petits. Cela serait un véritable gachi pour Magali Bonniau, elle aussi membre du collectif :

Il faut savoir que ce sont les grands et vieux arbres qui captent le plus de pollution et pas des jeunes petits arbres - Magali Bonniau, membre du collectif