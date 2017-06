Bordeaux : une hydrolienne dans la Garonne à partir de novembre 2018

Une hydrolienne doit être raccordée dans la Garonne à partir de novembre 2018. L'entreprise française Hydroquest va installer une de ses machines dans le fleuve à proximité du Pont de Pierre. L'électricité sera produite grâce à la vitesse du courant.

Après l'énergie solaire ou encore l'énergie éolienne voici maintenant l'énergie hydrolienne qui s'installe en Gironde. Le principe : le courant de la Garonne fait tourner les turbines et produit de l'électricité. "Sous le Pont de Pierre la vitesse est idéale pour le test", confie Marc Lafosse président de l'entreprise Energie de la Lune qui pilote l'essai. C'est donc à cet endroit précis que sera branchée la toute première hydrolienne dans un estuaire, car il en existe déjà en mer ou dans des fleuves comme à Orléans par exemple.

Une hydrolienne fluviale installée à Orléans en 2014. © Maxppp - MaxPPP

La toute première hydrolienne dans un estuaire

Pendant un an donc, à partir de novembre 2018, l'entreprise française Hydroquest va tester trois paramètres. D'abord, elle déterminera si la puissance du courant est suffisante pour produire assez d'électricité pour être rentable. Ensuite, il s'agira de savoir si leur machine résiste à la puissance des flux. Enfin, l'impact environnemental de l'hydrolienne sera examiné à la loupe. Pour cela, des tests vont être réalisés sur des poissons pour connaître leur comportement à l'approche des turbines afin d'éviter au maximum de nuire à la faune et la flore existante dans le fleuve.

Tester l'impact sur les poissons

Dès la fin de l'année prochaine, une centaine de foyers bordelais des quartiers Saint-Michel, Saint-Pierre et Saint-Paul seront raccordés à l'énergie hydrolienne. Une borne de recharge pour voiture électrique située sur les quais sera également alimentée par cette énergie pendant un an.

Expérimentation à l'échelle mondiale

A l'issue de cette année d'expérimentation, les spécialistes détermineront si les test est concluant ou non. Si oui, deux autres hydroliennes pourront être installés dans l'estuaire de la Gironde, sur les deux autres points de raccordement dont dispose Energie de la Lune. Ce qui pourrait permettre d'alimenter 300 foyers au total. Et plus globalement, le test représente aussi un essai à l'échelle mondiale qui permettra de savoir à l'avenir si les estuaires constituent un terrain favorable aux hydroliennes.