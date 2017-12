Boulogne-sur-Mer : le cargo rempli de drogue sera recyclé en Bretagne

Le Carib Palm rouille dans le port de Boulogne depuis son arraisonnement par la Douane, il y a deux ans. La décision a été prise par la justice de le recycler. Le marché a été remporté par le groupe industriel Les recycleurs bretons. Le départ du navire est imminent.

Le Carib Palm va bientôt partir pour la Bretagne. Ce cargo, battant pavillon moldave, avait été intercepté par la Douane, avec à son bord plus de deux tonnes de cocaïne, il y a près de deux ans, à la mi-décembre 2015. Depuis, les 12 marins concernés sont en prison.

Mais ce cargo en mauvais état, personne n’en voulait : il n’y avait personne pour la vente aux enchères organisée au tout début de cette année. La solution sera donc finalement de le recycler. Le marché a été remporté par le groupe industriel Les recycleurs bretons.

Une bonne nouvelle pour Jean-Paul Hellequin, de l'association Mor Glaz, qui milite pour la sécurité en mer :

C'est l'un de nos combats depuis une quinzaine d'années, de faire en sorte que les navires soient recyclés dans les meilleures conditions en respectant l'homme et l'environnement.

Une dernière "toilette de mer" est prévue, avant le départ du Carib Palm pour Brest. Le cargo sera remorqué © Radio France - Matthieu Darriet

A Brest, Les recycleurs Bretons ont déjà déconstruit un navire de plus de 130 m, le Captain Tsarev, il y a moins d'un an, donc le Carib Palm et ses 70 m ne sont pas un problème. Ils ont créé une véritable activité industrielle en France.

"Déconstruire, cela veut dire que le navire va être dépollué, puis environ 95% de sa coque va être recyclée et envoyée vers les sites sidérurgiques de Dunkerque ou d'Espagne. On est loin des images désastreuses de ces recycleurs des plages du sud de l'Asie.

Le Carib Palm sera remorqué jusqu’à Brest pour y être déconstruit, soit une journée à une journée et demie de mer, en fonction de la météo. Auparavant, il reste encore des vérifications de sécurité à effectuer, ce que l'on appelle "le toilette de mer".