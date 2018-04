Bourges, France

Une initiative qui remporte un beau succès... puisque c'est entièrement gratuit ! L'idée, c'est d'éviter de traiter des tonnes de déchets verts qu'on peut valoriser chez soi ! Rémi avait environ 5 m3 de branches dont il devait se débarrasser : il a donc emprunté un broyeur pour une durée de trois jours : " C'est relativement simple à utiliser. Il faut quand même avoir préparé ce qu'il y a à broyer. Faut pouvoir recharger en continu l'appareil. Quand le moteur tourne à vide, c'est très silencieux, mais quand on broie, c'est assez bruyant. C'est vraiment efficace et en plus on a un beau broyat qu'on peut mettre au pied des plantes pour garder l'humidité ou éviter la pousse des herbes folles. Parfait !"

L'un des deux modèles de broyeurs mis à disposition gratuitement par l'agglomération Bourges Plus © Radio France - Michel Benoit

Un justificatif de domicile et une attestation d'assurance suffisent, pas besoin de chèque de caution pour un prêt sur une durée de 7 jours maximum. La demande est forte, il y a 15 jours d'attente : "On a un parc de 10 broyeurs et bientôt six communes de l'agglo vont en proposer, ce qui nous en fera 22. De quoi répondre à une demande assez forte." explique Yannick Chauvin, animateur du plan de réduction des déchets de l'agglomération de Bourges. Deux modèles de broyeur sont proposés pour traiter des branches jusqu'à 5 cm de diamètre.

Un sac de broyat, une fois les branches traitées. Idéal pour éviter la pousse des herbes folles. © Radio France - Michel Benoit

Le broyeur ramené par Rémi est tout de suite repris par Gérard qui a un très mauvais souvenir de son dernier transport de branches jusqu'à la déchetterie : " La voiture était tout sale au retour, et puis il y avait plein de marques dans l'habitacle laissées par les branches. C'est vraiment pas pratique quand on n'a pas de remorque. Je vais donc essayer de broyer directement dans mon jardin."

Il est possible de broyer des branches jusqu'à 5 cm de diamètre. © Radio France - Michel Benoit

L'agglomération de Bourges s'est engagée à réduire l'ensemble de ses déchets de 7 % d'ici 2020 : "Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, insiste Yannick Chauvin. Sinon, il faut essayer de valoriser toute cette matière sur place. _Cela évite les transports et la pollution inutiles_. Quand une personne vient retirer un broyeur, on en profite pour lui remettre un bio-seau pour qu'elle se mette à fabriquer elle-même son compost avec ses déchets alimentaires. Généralement, les gens sont assez réceptifs." Vous pouvez réserver un prêt de broyeur directement par internet :

http://www\.agglo\-bourgesplus\.fr/Environnement/Reserver\-un\-broyeur\-de\-vegetaux