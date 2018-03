Bourges, France

Energie'Nov vous épaulera pour financer vos travaux d'économies d'énergie mais aussi pour trouver les entreprises. Sur Bourges en effet, les logements sont généralement plus énergivores que la moyenne régionale. Le secteur résidentiel représente 40 % de l'énergie consommée et 24 % des gaz à effet de serre. Et cela s'explique par trois raisons que nous détaille Mohamed Amjahdi, directeur régional de l'ADEME (agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie) : " Sur Bourges, il y a _beaucoup de maisons individuelles_, ce qui favorise les déperditions d'énergie. Beaucoup de ces maisons datent d'avant 1975 et sont donc mal isolées. Enfin, un grand nombre sont chauffées avec des radiateurs électriques dont on connait les limites."

L'agglomération Bourges Plus a investi dans une plate-forme de démonstration des techniques de maitrise de l'énergie, mise à disposition pour de la formation notamment. © Radio France - Michel Benoit

Il faut donc agir. Cette plate-forme Energie'Nov vous prendra par la main dans toutes les étapes de votre projet. Elle vous mettra en contact avec un groupement d'entreprises qui mutualisera les devis et les visites avec un référent. Le but est de simplifier les démarches pour lancer des projets globaux de rénovation énergétique à l'échelle d'une habitation : " Il sera toujours plus efficace de rénover globalement une habitation, pour faire face à l'augmentation linéaire du prix de l'énergie, explique _Xavier Daguin_, chargé de mission à la communauté d'agglomération Bourges Plus. Certes, c'est un gros investissement, mais cela vaut mieux que de procéder par des petites touches en changeant une année les fenêtres, et plus tard les portes ou isoler les combles."

Benoit Faucheux, vice-président du conseil régional Centre Val de Loire. © Radio France - Michel Benoit

C'est vrai que l'aspect financier peut rebuter beaucoup de monde. Pour vous aider à financer ces travaux d'envergure plus efficaces, le conseil régional réfléchit donc à la création d'une banque régionale de la rénovation énergétique qui vous octroiera des prêts spécifiques. " On ira chercher de l'argent auprès de la banque européenne d'investissement, détaille Benoit Faucheux, vice président de la région Centre Val de Loire. Cet argent sera prêté aux propriétaires qui feront des travaux. L'idée , c'est que _les économies d'énergie générées permettent de rembourser ce prêt._" L'objectif est de traiter 440 logements par an. Tous les renseignements sur cette plate-forme Energie'Nov auprès de l'espace info énergie à Bourges au 02 48 06 11 02.