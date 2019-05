Bourges : l'aventurier Rémi Camus vous attend pour nettoyer les rives du lac d'Auron

Bourges, France

Rémi Camus est né à St-Doulchard, près de Bourges. L'année dernière, le berrichon avait effectué un tour de France à la nage pour alerter sur la pollution des eaux. Rémi Camus voit tout un symbole dans le nettoyage des rives du lac d'Auron : " 80 % des déchets qu'on retrouve dans les mers et océans proviennent des terres et nous, dans le Centre de la France, on doit montrer l'exemple. Dans le sud ouest, entre l'Espagne et Bayonne et Biarritz, sur le littoral français, vous avez une concentration de déchets en provenance d'Espagne. Ce n'est pas mieux en méditerranée, la mer est une véritable poubelle, notamment au cap d'Antibes, aux abords de la baie des anges. "

Le lac du Val d'Auron à Bourges abrite de nombreuses espèces animales et végétales. © Radio France - Michel Benoit

En France, chaque seconde, 10 kg de déchets sauvages sont abandonnés dans la nature. A se demander s'il n'est pas déjà trop tard : " J'ai envie d'être optimiste, déclare Rémi Camus, mais cela fait huit ans que je dis qu'on fonce dans un mur Si on sort, tout ce qu'il y a au fond des mers et des océans, on retrouverait 7.000 tonnes de déchets au km². Vous imaginez ?" En cause, notre comportement évidemment, la surconsommation et le suremballage. Le maire de Bourges tient à rappeler que le meilleur déchet, c'est évidemment celui qu'on ne produit pas. Pascal Blanc : " Un exemple. Sur l'agglomération de Bourges, l'eau du robinet est de très bonne qualité. Pourquoi acheter de l'eau en bouteille qui génère forcément un déchet ? L'année dernière, on a observé une forte augmentation des déchets à retraiter sur le périmètre de l'agglo, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Toujours est-il que le coût de leur retraitement est en augmentation de 800.000 euros. Et cela coûte donc aux contribuables que nous sommes alors qu'on pourrait adopter de nouvelles habitudes, plus respectueuses de l'environnement." RV dès 10H, ce dimanche matin, place Martin Luther King au Val d'Auron pour cette opération de nettoyage.