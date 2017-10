Bourges : la Jussie indésirable dans les marais

C'est ce qu'on appelle une plante envahissante qui détruit toute vie dans les milieux aquatiques : la jussie tente de coloniser les marais de Bourges depuis une quinzaine d'années. Une opération de nettoyage a lieu ce samedi matin à l'initiative de l'association Patrimoine Marais.

L'association Patrimoine Marais mène ce nettoyage deux fois par an dans les marais de Bourges : à l'automne et au printemps (vers le mois de mai). Evidemment, vous êtes les bienvenus pour donner un coup de main. La Jussie est une jolie fleur jaune dont il faut se méfier. Comme l'explique Michel Melin, président de Patrimoine Marais : " le problème c'est que cette jussie a de graves conséquences écologiques. Elle prolifère dans les eaux chaudes et stagnantes et empêche le développement de toute autre végétation. On ne peut même plus circuler en barque. Les poissons s'éloignent car ils n'ont plus de lumière ni d'oxygène, là où elle prolifère."

Michel Melin, président de l'association Patrimoine Marais de Bourges, devant l'un des coulants où la jussie prolifère. © Radio France - Michel Benoit

Pour arracher cette Jussie, il faut des griffes avec de longs manches et retirer toutes les racines. Le moindre bout laissé dans l'eau entrainera une nouvelle repousse. " Cette action de nettoyage a également pour but d'inciter les propriétaires de parcelles à nettoyer leurs coulants. On n'a pas d'autre moyen de lutte car il est hors de question de traiter avec des herbicides. Des scientifiques travaillent pour trouver des prédateurs à cette jussie, mais ça semble compliqué." Une fois retirées de l'eau, les jussie et leurs longues racines sont déposées en bord de parcelle. Elles se dessécheront en quelques semaines et tomberont en poussière pour constituer un très bon amendement.

Un coulant des marais de Bourges envahi par la jussie. © Radio France - Michel Benoit

Rendez-vous pour tous les courageux à 8h30 ce samedi 21 octobre, rue de Babylone à Bourges, à l'entrée des marais, devant le restaurant la courcilière. Prévoyez des bottes, un ciré éventuellement et n'hésitez pas à amener votre griffe.