Bourges : Les vers de terre, bienvenus au pied des immeubles

Bourges, France

L'objectif c'est évidemment de diminuer les tonnages de déchets à retraiter, mais pas seulement, c'est aussi de créer du lien social et de fleurir les immeubles. A la rentrée de septembre, une dizaine de sites seront équipés de bacs de compost collectifs sur l'agglomération de Bourges. A St-Germain du Puy, près de Bourges, trois bacs viennent de prendre place rue Joan Miro au pied de petits immeubles Trois bacs en bois et chacun a évidemment une fonction précise que nous décrit Yannick Chauvin, animateur à Bourges Plus : " Le premier va être le bac de compostage dans lequel les habitants vont pouvoir venir déposer leurs déchets. le deuxième bac va être la réserve de matière sèche qu'on incorporera au premier bac et le troisième bac va nous servir au bout de cinq à six mois. C'est ce qu'on appelle la maturation. On va laisser le compost se reposer."

Les habitants qui le souhaitent reçoivent un bio seau © Radio France - Michel Benoit

Nathalie habite les petits immeubles de la rue : " C'est bien mais je ne suis pas sûre que ça marche ici. Les gens ne sont pas habitués à trier." Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne s'y mettront pas ! A Bourges Baudens, plus de trois tonnes de déchets ont été recyclés par les habitants, l'an dernier. Et bientôt, les premiers kilos de compost seront offerts à l'occasion d'un apéro-compost : " C'est la finalité ultime de l'opération dans ce quartier explique Corinne Perrot, animatrice au service environnement de Bourges car les habitants ont en projet de réaliser des jardins partagés. Ils utiliseront de compost pour amender le sol et lui rendront ainsi ce qu'ils lui ont pris."

Les bacs à compost rue Joan Miro à St-Germain du Puy, près de Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'idée pour Val de Berry, c'est de créer du lien social par ces actions, insiste son directeur adjoint, Noah Lemaigre : " On ne se contente pas de construire des logements basse consommation d'énergie, on trouve aussi important d'accompagner les locataires vers la réduction des déchets. Le deuxième objectif pour nous, c'est aussi grâce à cela de créer de la proximité avec nos locataires et d'aller à leur rencontre." A la rentrée, six sites supplémentaires seront équipés de bac à compost en pied d'immeuble.