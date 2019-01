Bourges : Un berrichon signe la " La Bataille du Cèdre " au Liban

Bourges, France

Ce documentaire s'intitule "La Bataille du Cèdre". Une vraie bataille, car les choses avaient mal démarré à la fin des années 90, il ne restait plus que sept hectares de cèdres centenaires. Certains mesurent treize mètres de circonférence et quarante mètres de haut.

Les cèdres centenaires, emblèmes du Liban - Laurent Sorcelle

A l'époque, Laurent Sorcelle interviewe à Paris une journaliste libanaise, partie prenante du projet. Finalement, il réalisé un documentaire de 12' pour l'émission " Faut pas rêver ". Laurent retourne plusieurs fois au Liban et assiste à la réussite de ce projet. Malgré les bombes et l'aridité, les montagnes reverdissent, grâce à l'argent d'un mécène mexicain et la persévérance d'un homme, un médecin : " Ils ont pu réaliser une retenue d'eau, créer une pépinière ultra moderne et tout s'est inversé, raconte Laurent Sorcelle. Aujourd'hui, le taux de réussite est de 95 %. Ce médecin, Youssef et cette journaliste Désirée, y ont cru jusqu'au bout et ont été soutenus au moment le plus critique. C'est un très beau message sur la capacité de l'homme à faire de belles choses. Ce film reprend aussi la maxime de Youssef : on ne peut pas sauver et soigner les hommes, sans soigner la planète."

Laurent Sorcelle signe avec Cécile Favier le documentaire "La Bataille du Cèdre" © Radio France - Laurent Sorcelle

Et d'ailleurs dans le village de Laurent Sorcelle, Verdigny, près de Sancerre, les vignerons et la municipalité ont décidé de reboiser chaque année : " Ca marche très bien. On est trois-cents habitants et on replante chaque année trois-cents arbres depuis trois ans. On a planté évidemment des noyers, l'arbre symbole du Sancerrois, mais aussi d'autres essences. C'est très important pour préserver ou recréer de la bio diversité."

Les montagnes du Liban commencent à reverdir © Radio France - Laurent Sorcelle

La bataille du Cèdre sera diffusé sur Ushuaïa TV le 27 mars et devrait participer à des festivals internationaux. Projection gratuite au Méga CGR de Bourges à 20h30. Réservation obligatoire au 02 48 67 58 24.