Bourges : une marche pour la biodiversité à une semaine des Européennes

Bourges, France

La pluie ne les a pas découragés. 150 ont répondu à l'appel du collectif Uni Pour le Climat 18, qui regroupe une trentaine d'associations, à marcher dans les rues de Bourges pour le climat, l'environnement et la biodiversité.

Rendez-vous était donné à 14 heures, ce samedi 18 mai, à la Maison du Citoyen. Après des prises de paroles, ils ont circulé Rue Moyenne pour finalement rejoindre les Jardins de l'Archevêché.

Le mot d'ordre : sauver la planète, défendre l'écologie.

Après les mots, les actes

Défendre l'écologie, ce sont des gestes quotidiens, mais aussi et surtout des actions politiques, défend Marion Fortune, directrice de l'association Nature 18 co-organisatrice de l'événement : "il faut que nos politiques soient plus sévères envers les Monsanto, les Bayer, que des politiques soient faites envers le climat et globalement l'environnement. Et avec les Européennes qui approchent, il faut défendre ça, et aller voter pour des listes qui ont un vrai programme en faveur de l'écologie !"

La militante en est persuadée, l'écologie en politique, ça se joue à Bruxelles : "L'Europe prend des directives qui impactent tout le monde : la PAC, la directive sur l'eau... c'est ce qui se passe au niveau européen qui va déterminer comment nos politiques vont mener la transition énergétique."

Vers une surprise écolo aux Européennes ?

Un vote massif écologiste au scrutin du 26 mai ? Certains y croient. "Il ne faut pas compter que sur les votes français, mais aussi les autres pays comme l'Allemagne et la Belgique où les écologistes ont de bonnes chances." sourit, optimiste Angélique, dans le cortège.

Dans les rangs, des partisans de Yannick Jadot, de Place Publique... et des Gilets Jaunes qui ont inscrit au dos de leur chasubles fluos "Fin du Monde, Fin du Mois, Même Combat !". Parmi eux, Yves Caufy, gilet jaune depuis l'Acte II, qui estime que les deux combats, celui des gilets jaunes et des écologistes, ont beaucoup de points communs : "On défend des meilleures conditions de vie, sociales, fiscales, ça passe aussi par l'environnement !" . Les Européennes, pour lui ce sera un bulletin pour la liste "Alliance Jaune".