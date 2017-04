Bourgogne : le gel menace les vignes

Un épisode de gel est annoncé pour cette fin de semaine en Bourgogne. Les vignerons craignent qu'il n'endommage les vignes dont le développement est déjà bien avancé. Pour les protéger, dans les vignobles, on cherche des solutions comme à Aloxe-Corton en Côte-d'Or.

Il y a quasiment un an jour pour jour, un épisode de gelées noires avait ravagé une partie du vignoble bourguignon. En une seule nuit, le froid avait endommagé les vignes et fait reculer la récolte de raisins de 20% sur l'ensemble de la Bourgogne. C'est donc avec une grande inquiétude que les viticulteurs Bourguignons regardent le ciel. Cette nouvelle chute brutale des températures leur fait en effet redouter une nouvelle catastrophe. Ils sont en alerte depuis le début de la semaine pour des gelées blanches, un phénomène plus classique mais dont les conséquences peuvent également être terribles pour les bourgeons.

Des vignes de l'appellation Aloxe -Corton © Radio France - Thomas Nougaillon

Comment se prémunir contre le gel ?

Se prémunir contre le gel parait très compliqué pourtant certains vignerons ont décidé de ne pas subir ces aléas climatiques les bras croisés. C'est le cas, par exemple, à Aloxe-Corton en Côte-d'Or, où le Domaine Louis-Latour, 48 hectares, l'un des grands domaines du secteur, a décidé d'investir dans des bougies sur ses parcelles les plus prestigieuses, celles qui ont la plus grande valeur ajoutée. L'an dernier le domaine a perdu 20% de sa récolte. Il faut éviter que cela se reproduise explique Sylvain Fouquet, chef de culture chez Louis Latour.

Sylvain Fouquet, chef de culture au domaine Louis Latour à Aloxe Corton © Radio France - Thomas Nougaillon

Christine Monamy, responsable agro-météo au Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) précise qu'il existe plusieurs solutions. "Vous avez le système par aspersion qui équipe une partie des crus du Chablisien. Il consiste à former une couche de glace autour des bourgeons et des feuilles de façon à ce qu'elles restent à zéro degré et ne passent pas en négatif. Vous avez aussi le système où l'on va réchauffer l'air au niveau des pieds avec des bougies ou encore d'autres systèmes qui consistent à brasser l'air pour éviter que le froid stagne. Cela peut être des tours antigel ou des appareils qui sont sortis plus récemment et qui projettent de l'air chauffé pulsé."

Concernant les conséquences, il faudra sûrement attendre plusieurs jours avant de faire le bilan, le temps que les organismes professionnels comme la CAVB (la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne) fassent remonter l'information du terrain. Tout le monde espère que cet épisode de gel ne sera pas comme celui de l'an dernier, qui était du jamais vu depuis 1981! Les vignobles qui avaient le plus soufferts étaient ceux du chablisien (dans l'Yonne), des côtes de nuits et des côtes de beaune (en Côte-d'Or) et ceux de la côte chalonnaise (en Saone-et-Loire).

