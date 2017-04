Bourgogne : le parc régional du Morvan lance un site pour les téléphones mobiles

Après internet, le Parc naturel régional du Morvan lance une version pour mobile ce printemps avec des entrées thématiques et en fonction de la géolocalisation..

Depuis 2015, le Parc Naturel régional du Morvan dispose d'un site internet dédié au tourisme. Il a reçu 188 382 visiteurs en 2016. Mais on constate qu'aujourd’hui, 21% des visiteurs du site tourisme du Parc (soit 40 000 visiteurs) se connectent avec un mobile. C'est pour cette raison qu'une version mobile du site tourisme a été initiée pour une mise en ligne au cour de ce printemps 2017.

Le parc explique que cette version mobile permet de renseigner aussi bien les internautes chez eux en amont du séjour, que lors de leur passage en Morvan. Les informations sont géolocalisées. Il sera ainsi possible de savoir quoi faire et où manger, à proximité du lieu où l’on se trouve. Des entrées thématiques (pleine nature, culture, bien-être, gastronomie, sentiers nature) et par bassins touristiques (Morvan des Sites et Vallées, Grands Lacs du Morvan et Morvan des Sommets) sont proposées.

Une rubrique est dédiée aux « incontournables » sous forme de suggestions de pratiques, ou de lieux de visite, proposés selon la saisonnalité. Et enfin, quel que soit le temps, trois entrées mettent en avant l’offre selon la météo : « chic il pleut, chic il fait beau et chic il neige »