Boussac coupe la lumière à 23h

Depuis le 7 janvier, tous les quartiers de Boussac, sauf la place de la mairie, ne sont plus éclairés entre 23h et 5h du matin. Un test qui devrait durer jusqu’en avril.

Boussac, France

« Je commence tôt le matin, forcément j’ai remarqué la différence. Je constate qu’avant, c’était pratique pour mettre la clé dans la serrure, ça allait plus vite ! » s’amuse Philippe, boulanger-pâtissier à Boussac. Entre 23h et 5h du matin, la ville n’est éclairée que sur la place de la mairie, et ça pose quelques questions pratiques aux Boussaquins.

Des défis pratiques

Question circulation, Damien se montre plus prudent : « Des fois je rentre tard le soir, surtout le weekend. En voiture on lève un peu le pied, c’est sûr, mais de toute façon, en agglomération, on ne roule pas très vite. » Damien habite en plus près de la mairie : la seule place de la ville toujours éclairée.

Pour ceux qui rentrent à pied, le chemin est un peu moins tranquille. Claude, 73 ans, regrette la disparition de l’éclairage public : « j’ai pensé que c’était un problème d’électricité ! Je veux bien faire des économies, mais il y a des zones où on ne voit rien. » Un soir, il a dû utiliser sa propre lampe de poche. Et le problème est aussi celui de la sécurité des habitants : « J’habite dans une rue où nous avons eu des vols, et il faudrait un éclairage suffisant », confie Claude.

Franck Foulon, le maire de Boussac, s’y engage : en cas de recrudescence d’accidents ou de cambriolages, il est prêt à remettre en cause le test. « On est en train d’observer ce qu'il se passe. Pour l’instant on a de très bons retours : les pompiers ne sont pas intervenus plus souvent la nuit, et il n’y a rien eu de particulier à signaler depuis le 7 janvier. »

Réduire la facture énergie

Le maire et les Boussaquins s’accordent tous sur la nécessité de réduire la facture électricité de la ville. « Ces six heures où la ville n’est pas éclairée, ça nous fait économiser 19.000 euros par an. Sur une facture annuelle de 38.000 euros. », indique le maire. Soit la moitié de la facture énergie de Boussac.

La question est à l’ordre du jour du conseil municipal depuis un an et demi. « Le problème, c’est que notre installation faisait qu’on ne pouvait pas éclairer un quartier et pas l’autre. Soit on mettait tout le monde dans le noir, soit on laissait allumé. Et on n’était pas équipés pour simplement baisser en luminosité », explique le maire.

Préparer un éclairage urbain plus écologique

Pendant que, la nuit, la ville éteint ses lumières, le jour, le réseau d’éclairage est progressivement rénové : « dans les deux à trois ans qui viennent, le système d’éclairage sera équipé en ampoules LED. Et on pourra baisser en luminosité sur l’ensemble de la ville, à partir d’une certaine heure, et ne pas être dans le noir complet. », détaille Franck Foulon.

Le maire espère ainsi contribuer à réduire la consommation d'énergie de Boussac et préserver l’environnement : « L’écologie, c’est bien beau d’en parler, maintenant il faut se l’appliquer à soi-même. Et on a voulu envoyer un message fort. »