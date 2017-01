Bouteilles mal recyclées : la laiterie de Saint Denis de l'Hôtel réagit

Depuis quelques semaines, la laiterie de Saint Denis de l'Hôtel est mise en cause par des associations écologistes pour avoir lancé sur le marché la bouteille de lait en PET opaque. C'est un plastique un peu particulier, très mal recyclé en France. La laiterie réagit.

C'est une polémique qui prend de l'ampleur. Ce week end, dans plusieurs villes de France, des militants écologistes ont mené des actions de sensibilisation sur les bouteilles de lait en PET opaque. On les reconnait facilement dans les rayons : elles sont plus brillantes, plus légères et n'ont plus d'opercule en aluminium. Les premières sont apparues en 2009 et elles sortaient de la laiterie de Saint Denis de l'Hôtel, à l'est d'Orléans. Mais, problème : ces bouteilles sont aujourd'hui très mal recyclées en France.

On est face à un recul environnemental"- Flore Berlingen de l'association Zéro Waste

Flore Berlingen, directrice de l'association nationale Zéro Waste

A la laiterie de Saint Denis de l'Hotel, on vit mal cette polémique. Depuis qu'elle est passée au PET opaque, l'entreprise utilise moins de plastique comme matière première et elle n'a plus besoin de rincer les bouteilles avec de l'eau avant d'y mettre du lait. " On a fait un acte environnemental fort" reconnait le PDG de la laiterie, Emmanuel Vasseneix. A l'époque, il avait travaillé avec les filières de recyclage pour être sûr que le PET opaque serait bien recyclé. Aujourd'hui, c'est le cas mais en trop petites quantités. La laiterie va donc elle même réfléchir à des solutions avec des recycleurs et des collecteurs.

On va mettre notre ingénierie au service d'une solution " -Emmanuel Vasseneix, président de la laiterie de Saint Denis de l'Hôtel

Emmanuel Vasseneix, PDG de la Laiterie de Saint Denis de l'Hôtel

Aujourd'hui, on trouve essentiellement ces bouteilles de lait en PET opaque sous les marques distributeurs. Les fabricants de lessive et producteurs d'eau minérale en utilisent beaucoup aussi.