Brangues, France

En raison des récentes pluies et de la fonte des neiges, les niveaux des cours d'eau remontent. C'est le cas particulièrement pour le Rhône au point qu'une vigilance orange aux crues est en place pour le secteur Haut Rhône du Guiers à l'Ain. Pour éviter que la région lyonnaise ne soit inondée, dans la nuit de lundi à mardi, le syndicat de défense contre les eaux du Haut-Rhône va très vraisemblablement devoir ouvrir la vanne pour que le "trop-plein" d'eau soit versé dans des champs et la zone d'expansion située sur les communes de Brangues et du Bouchage. Cette zone d'expansion, c'est un millier d'habitants.

"Le débit est tel qu'il y a 95% de chances qu'on opère de la sorte cette nuit", indique en début de soirée ce lundi Didier Louvet, maire de Brangues et vice-président du SIDCEHR. C'est la préfecture qui au final prend la décision. Toujours selon Didier Louvet :"la dernière fois que ce dispositif a été déclenché, c'était en 2003. Lors de la grande crue de 1990 on avait eu 2.600 mètres cubes. Cette fois-ci, on s'attend à 2.000."

Ecoles fermées par précaution et quelques conseils à suivre

Conséquences : des habitants des 2 communes devraient avoir les pieds dans l'eau cette nuit et demain, mardi. Cette zone d'expansion, c'est un millier d'habitants. Par précaution, les écoles des deux communes resteront fermées ce mardi annonce la préfecture dans un communiqué ce lundi soir. Parmi les conseils dispensés par les élus : limiter les déplacements et rester proche des téléphones.

Par ailleurs, en raison de cette situation et des précipitations annoncées cette nuit, la préfecture de l’Isère a décidé de mettre également en alerte les maires des Avenières et d'Aoste. Voici cette fois ses recommandations. Si vous êtes concerné par la mise à l’abri provisoire : emportez avec vous vos papiers d’identité, médicaments, carte de sécurité sociale, argent liquide; fermez les fenêtres, les volets et les portes à clé; veillez à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emportés (mobiliers, produits toxiques, appareil électriques, etc...); tenez-vous informé de l'évolution de la situation en écoutant France Bleu Isère (fréquence 102,8). Si vous êtes domicilié dans ces communes : mettez-vous à l'abri en liaison avec les services de la mairie; limitez tout déplacement sauf s’il est absolument nécessaire et conformez-vous à la signalisation routière; consultez le site https://www\.itinisere\.fr/ afin de connaître les déviations mises en place.