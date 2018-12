Bray-Dunes : des lapins pour protéger la dune du Perroquet

Bray-Dunes, France

Ces lapins provenant de la dune de Ghyvelde ont été vaccinés contre les maladies. Ils auront un mois pour s’acclimater à leur nouveau territoire de reproduction. Puis, les dix garennes aménagées pour eux ne seront plus clôturées.

Ces lapins, provenant de la dune de Ghyvelde, ont été vaccinés, avant d'être réintroduits. © Radio France - Matthieu Darriet

Virginie Hélin est responsable du projet pour le département du Nord, qui gère cet espace protégé : "Une garenne, c'est ni plus ni moins qu'un gros tas de branches et de sable agglomérés. On a profité d'un chantier de débroussaillement d'arbres et d'arbustes pour réutiliser cette matière première."

Eviter que la dune étouffe

Ces lapins vont empêcher que la dune ne se referme, grâce à leur voracité sur les petits végétaux. Et ils seront suivi de près, raconte Grégory Binoit, technicien à la Fédération des chasseurs : "Ces suivis de population passent par des comptages nocturnes. Généralement, à partir de 150 à 200 reproducteurs, on peut estimer qu'une population est viable. Elle peut alors commencer à assurer son rôle d'auxiliaire de gestion de la dune, et permettre aussi quelques prélèvements par la chasse."

Les lapins ont un mois pour s'adapter à leur nouvel environnement, puis les garennes, aménagées pour eux, seront libérées de leur grillage. © Radio France - Matthieu Darriet

Ces lapins vont cohabiter avec des chevaux, en élevage extensif. Et s’ils se plaisent sur la dune du Perroquet, la dune Dewulf pourrait aussi en accueillir.