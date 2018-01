L'expérience est menée par la communauté de communes Val de Drôme, la fédération départementale ovine et le syndicat de la Clairette. Une vingtaine de brebis broutent dans trois parcelles appartenant à deux viticulteurs sur la commune de Suze.

Il s'agit notamment de savoir si brouter au milieu des vignes n'est pas dangereux pour les bêtes. Même en agriculture biologique, du cuivre est utilisé sur les parcelles et il peut être toxique, voire mortel pour les brebis. Des prélèvements sont effectués sur le sol, et des analyses de sang sont pratiquées pour les brebis.

Les brebis sont de jeunes brebis, donc avec un foie tout neuf; on analyse le sang au départ, on analyse l'herbe, les sols, et au bout des huit semaines de pâturage, on refait les mêmes analyses. Si il n'y a pas de problème d'accumulation de cuivre, ça veut dire que la pratique peut être étendue. - Fabien Lombard, président du syndicat de la Clairette