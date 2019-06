Breizh Cop | Erik Orsenna a "pris son pied" en Bretagne

La Bretagne accueillait jeudi Erik Orsenna comme grand témoin de la Breizh Cop, la conférence sur le climat menée par la région. L'écrivain et académicien a apprécié les échanges et les idées présentés par les Bretons.

Saint-Brieuc, France

Erik Orsenna était à Saint-Brieuc jeudi pour participer à la Breizh Cop, la conférence sur le climat et les transitions écologiques menée par la Région Bretagne. L'écrivain et académicien, amoureux de la Bretagne, a beaucoup aimé les échanges et les idées présentés par les Bretons.

Sur France Bleu Armorique vendredi matin, Erik Orsenna expliquait qu'il avait participé à beaucoup d'autres débats sur le sujet mais que "la Bretagne était unique". "Ici les gens sont rassemblés, il y avait pour discuter des agriculteurs, des associations environnementales, des industriels, pour se dire qu'est ce qu'on fait ensemble et c'est ça qui est formidable en Bretagne" conclut l'académicien.

"Petit j'ai vu la Bretagne dans la pauvreté, et en une génération elle s'en est sortie. Il faut trouver un nouveau modèle économique et c'est de cela dont parlait à la Breizh Cop. Moi en tant que grand témoin, j'ai écouté tout le monde et honnêtement j'ai pris un pied pas possible hier!" explique Erik Orsenna sur France Bleu Armorique.

"J'ai l'impression que la Bretagne va être un modèle pour le reste de la France" Erik Orsenna

Erik Orsenna participe ce week-end au Festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo.