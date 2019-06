Bretagne - Les excréments de cochons vont permettre de produire du gaz pour 3000 logements à Lamballe

En octobre, une partie des habitants de Lamballe (22) n'utilisera plus "le gaz de ville mais le gaz des champs" ! La Cooperl, numéro 1 de la production porcine en France, a inauguré ce jeudi un méthaniseur géant capable de produire l’équivalent de 75% de la consommation de la ville.

Lamballe, France

Grâce à ce méthaniseur inauguré ce jeudi par la Cooperl, des habitants de Lamballe vont donc bientôt pouvoir faire fonctionner leurs gazinières grâce aux excréments des cochons ! "Il y avait le gaz de ville, désormais il y aura le gaz des champs", résume Marc Le Fur le député de la circonscription. C'est schématique mais c'est le principe de la méthanisation.

Du biogaz pour les besoins de 3100 logements de 100 m²

Les excréments associés à des eaux usées vont, après fermentation pendant plusieurs jours, servir à produire du gaz, 79 millions de KWh par an. Le biogaz sera injecté dans le réseau G.R.D.F et devrait couvrir dès l'an prochain les besoins d'un peu plus de 3000 logements de 100 m² de la ville. "Cela veut dire qu'on va alimenter globalement _75 % en moyenne de toute la consommation de la région de Lamballe_", explique Franck Porcher, le directeur de Cooperl environnement.

Le méthaniseur de la Cooperl a été inauguré ce jeudi 13 juin 2019 à Lamballe © Radio France - Johan Moison

Ce méthaniseur géant, unique en Europe, composé notamment d'un dôme blanc est bien visible depuis la Nationale 12. La Cooperl a investi 17 millions d’euros dans cet outil.