Bretagne : malgré la pluie d'août, l'Ille-et-Vilaine reste en situation de sécheresse

La pluie qui a fait son retour au début du mois n'a rien changé, l'Ille-et-Vilaine reste en situation de sécheresse. Des restrictions d'eau sont maintenues par la préfecture dans le sud et l'est du département.

Rennes, France

Après un mois de juillet très beau et très chaud, les précipitations ont fait leur retour en août en Ille-et-Vilaine. Mais elles restent faibles et loin d'améliorer la situation hydrologique du département. La préfecture maintient des restrictions d'eau dans le sud et l'est du département.

Très fort déficit en juillet

Le déficit pluviométrique a atteint 80% le mois dernier par rapport à la normale, un mois très chaud au cours duquel la consommation d'eau a été particulièrement soutenue. Si la pluie a fait son retour en août, elle ne permet pas de combler ce déficit. Le niveau des barrages poursuit sa baisse et les prévisions saisonnières d'août-septembre et octobre privilégient toujours une faible pluviométrie.

Restrictions

Le bassin hydrologique de la rive gauche de la Vilaine (Seiche et Semnon) reste en crise sécheresse. 85 communes sont concernées de Martigné-Ferchaud à Redon, de Guichen à Etrelles. Le lavage des voitures est interdit hors des stations professionnelles tout comme le remplissage des piscines ou l'arrosage des pelouses. En revanche, l'irrigation des cultures maraîchères et horticoles est autorisée de 20h à 10h du matin.

Les bassins hydrologiques du Couesnon et de la Vilaine amont soit 94 communes restent en alerte sécheresse avec le même type d'interdiction. Aucune mesure de restriction ne s'applique dans le reste de l'Ille-et-Vilaine, mais le bon sens pour chacun est d'économiser l'eau le plus possible.