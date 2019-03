Bretagne : pas de sécheresse mais une pluviométrie en forte baisse depuis le début de l'année

On ne parle pas encore de sécheresse mais la Bretagne enregistre un fort déficit pluviométrique depuis le début de l'année selon les prévisionnistes de Météo Bretagne.

Rennes, France

Les départements bretons enregistrent une forte baisse de la pluviométrie depuis le début de l'année 2019. Selon Météo Bretagne, le déficit de pluie est de moins 15% à Rennes au premier trimestre 2019 par rapport à la même période de 2018, moins 17% à Saint-Brieuc, moins 23% à Brest, moins 19% à Dompierre-du-Chemin (près de Fougères), moins 34% à Belle-île et moins 15% à Dinard. Ce déficit se creuse d'ailleurs car la Bretagne fait face à un manque d'eau de pluie depuis juillet 2018.

Pour l'heure, on ne parle pas de sécheresse dans la région; les agriculteurs restent vigilants. En 2017, la région avait été marquée par la sécheresse et de fortes températures en avril et en juin mais aussi des orages

POUR INFO : le site de Météo-Bretagne