L'envasement de l'estuaire de la Rance inquiète de plus en plus les habitants du territoire. L'association "Rance environnement" appelle à manifester ce samedi à partir de 10 h près du barrage de l'usine marémotrice géré par EDF et jugé comme responsable de cette situation.

La Richardais, France

Que se passe-t-il dans la Rance plus de 50 ans après l'inauguration par le général de Gaulle de l'usine marémotrice et de son barrage ? Les riverains des communes situées le long de l'estuaire de la rivière bretonne s'inquiètent d'un envasement inexorable. Une manifestation à l'appel de l'association "Rance environnement" est prévue ce samedi à partir de 10 h juste à côté de l'usine marémotrice. Ses organisateurs demandent notamment la mise en oeuvre immédiate du plan de désenvasement.

Germaine Guillou et Michel Dardy de "Rance environnement" devant le barrage de la Rance © Radio France - Loïck Guellec

Un plan au point mort

Ce plan de désenvasement avait été établi l'an dernier par une mission interministérielle ordonnée par Ségolène Royal alors ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Mais depuis sa mise en oeuvre ne semble pas d'actualité faute de financement. EDF, qui gère l'usine marémotrice, a remis en cause sa part de financement selon "Rance environnement". Actuellement, 50 000 mètres cubes de sédiments se déposent chaque année dans la Rance.

Impacts écologiques et touristiques

L'association dénonce les conséquences de cet envasement de la Rance : "en haut de l'estuaire on avait des petites baraques pour la pêche de poissons plats" explique Michel Dardy vice-président "mais il n'y a plus aucune espèce de poissons plats en Rance car ils ne se reproduisent que dans du sable et il n' y a maintenant que de la vase. Même chose pour le lançon qui est en voie de disparition. Des conséquences aussi pour certains oiseaux nicheurs, qui se nourrissent de ces poissons, comme la mouette sterne et dont la population a considérablement diminué". Pour le tourisme, l'impact est visible : "une vedette de croisière s'est envasée l'année dernière avec 40 personnes à bord" renchérit Michel Dardy.

Une opération d'extraction en cours

Une opération d'extraction de la vase a d'ailleurs débuté lundi dans le secteur du Lyvet à la Vicomté-sur-Rance. Financée notamment par l'Etat, EDF et les collectivités locales, elle va durer plusieurs mois. "Le Lyvet c'est un endroit où les sédiments se déposent puisque il y a à cet endroit ce qu'on appelle un piège à sédiments" précise Dominique Consille sous-préfète de Dinan, "ce piège à sédiments doit être vidé régulièrement pour qu'il continue à jouer pleinement son rôle". Pour Germaine Guillou, présidente de "Rance environnement", c'est la 3è opération d'extraction depuis 2001 et c'est très insuffisant. L'association s'interroge sur la volonté réelle de l'Etat et d'EDF de trouver une solution pérenne.