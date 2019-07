Bretagne : une tournée pédagogique sur la côte pour lutter contre la pollution marine

Brest, France

350 millions de tonnes de plastiques sont produites chaque année dans le monde. Environ 10% de cette production arriverait directement dans l'océan.

Une pollution marine que dénonce l'association Expédition 7e continent. Avec l'entreprise de recyclage Citéo, elle organise ainsi une tournée pédagogique sur la côte Atlantique cet été afin de sensibiliser le public.

Plusieurs étapes ont lieu en Bretagne. Après Brest le week-end du 6 et 7 juillet, le groupe arrive à Lorient ce mercredi 10 juillet. Durant deux jours, l'association et l'entreprise vont proposer différents ateliers comme l'observation de microparticules de plastique.

Une pollution "sournoise"

La première partie des ateliers proposés durant la tournée consiste à observer des micro particules de plastique. Car la pollution marine, particulièrement touchée par les produits en plastique, ne se voit pas toujours.

Patrick Deixonne, explorateur et fondateur de l'Expédition 7ème Continent parle de pollution "sournoise" : "C’est une pollution sournoise car elle ne se voit pas forcément."

Le plastique jeté à la mer, comme les bouteilles, se fragmente en microparticules : "Les poissons le confondent avec de la nourriture et ça contamine leur chaire".

"Il faut savoir que le plastique tue 100 000 mammifères par an".

Il est donc urgent d'agir rappelle l'explorateur. Les premiers gestes de rempart à la pollution sont connus : réduire la production et la consommation de plastique ainsi qu'un meilleure gestion du tri des déchets.

Le tri, premier rempart

Le tri des déchets se présente ainsi comme le premier rempart à la pollution : "80% des déchets en mer proviennent de la terre. La solution est donc ici, sur la terre et cela passer par apprendre les bons gestes de tri" explique Séverine Lèbre Badré, directrice communication pour Citéo.

La Bretagne reste toutefois la première région de France en matière de tri et de recyclage avec 97.26 kg d’emballages ménagers et de papiers triés en moyenne par habitant et par an en 2017. Un chiffre nettement supérieur à la moyenne nationale (69,7 kg/habitant).