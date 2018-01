La municipalité de Bridoré veut installer cinq éoliennes sur le lieu-dit "Terres de pèle-joue". Ce projet génère des levers de boucliers dans la population locale. Esthétisme, qualité de vie, valeurs des biens immobiliers et manque de démocratie : les riverains ont évoqué ce lundi leurs inquiétudes.

Bridoré, France

Cinq éoliennes de 135 mètres de haut : voilà le nouveau projet de la municipalité de Bridoré. Le maire Christian Baritaud l'a dévoilé lors de ces voeux le 20 janvier. Le promoteur a déjà été trouvé : il s'agit de Soleil du Midi, une entreprise énergétique basée à Toulouse.

De multiples inquiétudes

L'entreprise promet de respecter les normes en vigueur. Les éoliennes ne pourront pas être installées à moins de 500 mètres d'une habitation. Mais déjà à cette distance, Jean-Luc, qui habitera tout prêt, n'en veut pas : "Tout le monde ne veut pas forcément une éolienne de 150 mètres de haut à sa fenêtre". En cause, le bruit que pourrait provoquer les éoliennes. Un argument entendu par Christian Baritaud : "Je suis allé au pied d'une éolienne pour savoir si c'est possible de faire une sieste. Eh bien figurez-vous que c'est totalement possible !"

Un parc éolien d'ici 2021 ?

Autre inquiétude, celle d'Olivier : "On sait très bien que les maisons situées à côté du parc éolien vont perdre 30 %, 40 %, 50 % de leurs valeurs." Si Soleil du Midi nie cet effet néfaste sur les prix de l'immobilier, le maire lui a conscience du problème : "Oui, ça peut avoir un impact. Mais je pense que ça ne dure pas longtemps et que les prix retrouvent rapidement leur valeur de l'avant-parc."

Normalement, le parc éolien verra le jour "au mieux" en 2021. "Au mieux", comme le dit Soleil du Midi. Car si un recours contre la construction est déposé, le projet passera pas le tribunal administratif. Il faudra alors pousser jusqu'à 2023 après jugement.