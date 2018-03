"Je vous demande d'intervenir personnellement afin de gracier ces animaux innocents..." Dans un courrier adressé au préfet de l'Ardèche, Brigitte Bardot prend la défense des quatre daims qui se sont échappés de leur enclos à Saint-Victor (Ardèche) et qui vivent en liberté autour de Préaux, entre Annonay et Saint-Félicien dans le nord du département. Les services de l'État, qui redoutent les dégâts que ces daims pourraient engendrer sur les cultures, ont pris un arrêté afin qu'ils soient abattus au plus tard le 27 mai. "L’abattage" dit Brigitte Bardot, "n’est jamais une solution, jamais, c’est la facilité et une forme de lâcheté".

La lettre signée par Brigitte Bardot adressée au Préfet de l'Ardèche - Brigitte Bardot

L'association One Voice avait saisi le tribunal administratif de Lyon pour faire annuler l'arrêté préfectoral qui prévoit l'abattage des quatre daims a été déboutée le 19 mars dernier.