Brioude : un collectif organise une marche pour le climat

Brioude, France

"Pourquoi pas à Brioude?" s'exclame François Roux, le secrétaire du collectif écocitoyen du brivadois, organisateur de l'évènement. Ce groupe d'une cinquantaine de personnes donne rendez-vous à 10h ce samedi devant la mairie de Brioude pour marcher en file indienne pendant le marché. Habillés de blanc, accompagnés de sonnettes qu'ils veulent discrètes (cloches, réveils, sifflets), les manifestants termineront la marche par un thé partagé. L'occasion de débattre et de convaincre autour des chantiers locaux. Ils espèrent rendre ce rendez-vous mensuel.

Mais cette manifestation intervient en même temps que l'acte VIII des gilets jaunes. "Si on se met à ne plus parler du climat parce qu'il y a les gilets jaunes, alors on est mal barré" se scandalise François Roux, le secrétaire du collectif.

Des propositions aux futurs élus

En parallèle, le collectif planche sur une liste de propositions à transmettre aux futures listes des élections municipales, l'année prochaine. Une cinquantaine de propositions devraient voir le jour, parmi lesquelles : la création d'une ceinture maraîchère autour de Brioude, un renforcement de la législation sur la pollution nocturne ou bien le renforcement du bio dans les cantines.