Brognard : une partie de l'espace naturel sensible rasée

Une partie de la plaine de l'Allan a été totalement rasée la semaine dernière. Le changement radical de cet "espace naturel sensible" situé a Brognard près du Technoland 1, a choqué naturalistes et promeneurs.

Un nettoyage nécessaire

Le nettoyage était pourtant prévu depuis longtemps. Mais Dominique Delfino, adjoint à l'environnement à la mairie de Brognard et président du comité d'étude et de préservation des basses vallées de l'Allan et de la Savoureuse, regrette d'avoir été prévenu du début du chantier par mail : "C'est à l'occasion d'un footing que je découvre les engins en train de broyer, y compris des nichoirs qu'on avait posé. Je me suis interposé, en tenue de footing devant le gyrobroyeur, pour essayer de sauver ce qu'on a pu" explique-t-il.

Le problème c'est qu'en retirant l'intégralité de la végétation, certaines espèces animales ne sont plus sur le site ajoute Dominique Delfino : "Les quelques massifs buissonnants étaient le refuge du hibou moyen-duc, du torcol fourmilier et d'autres espèces ont totalement disparu."

L'adjoint à la mairie de Brognard reconnaît néanmoins que la zone avait besoin d'être nettoyée pour des questions de sécurité et de biodiversité "mais à 100% c'est un peu extrémiste."

Une rencontre était organisée hier sur le site entre Daniel Grandgeon, maire de Mathay, Dominique Delfino, adjoint à la mairie de Montbéliard et Georges Lignier de la LPO. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

1% de l'espace naturel

Daniel Granjon, maire de Mathay et vice-président en charge de l'environnement à Pays de Montbéliard Agglomération rappelle également que ce débroussaillage été accepté d'un commun accord entre le Pays de Montbéliard, propriétaire du site, les associations et les élus qui s'occupent de la gestion l'espace. Il tient à relativiser : "La partie qui a été gyrobroyée c'est moins d'1% de l'ENS de l'Allan. En tout il y a 128 hectares et là on est sur une surface e 1 hectare" affirme-t-il.

Une deuxième partie de travaux est prévue à l'automne prochain sur une autre partie de cet espace naturel sensible.