Brune Poirson en Creuse contre les pneus d'ensilage

Brune Poirson, la préfète de la Creuse, et Jean-Baptiste Moreau

Aulon, Creuse, France

Brune Poirson est venue en Creuse, pour faire une jolie photo au milieu des vaches de l'exploitation de Jean-Baptiste Moreau, éleveur et député du département. Le but du déplacement de la secrétaire d'Etat à l'écologie : signer une charte d'engagement sur la filière pneus. Une charte qui s'attaque aux problèmes des pneus d'ensilage. Une pratiques agricole très commune, qui consiste à poser des pneus usagés récupérés à bas prix, sur les bâches des silos, pour assurer l'étanchéité et faire en sorte que la fermentation se déroule correctement.

Un temps encouragée, cette pratique est désormais considérée comme nuisible pour l'environnement. Elle participerait à la dissémination de débris plastiques dans les champs de pâturage. Ces débris - pas uniquement des pneus -sont parfois ingérés par les vaches, ce qui peut entraîner des maladies.

50% du coût pris en charge par les industriels

Ce sont les industriels fabricant de pneus qui vont se charger de la collecte et du recyclage, via une nouvelle structure, Ensivalor. Ils régleront 50% des frais, le reste sera à la charge des agriculteurs et des collectivités.

Dans un premier temps, il s'agira de récupérer ceux des agriculteurs qui cessent leurs activités. Ils devront d'abord être centralisés dans les coopératives avant d'être enlevés et recyclés. Ensivalor s'engage à traiter 15 000 tonnes de pneus par an.

Mais la tâche est immense. Un rapport de l'ADEME datant de 2006 chiffre à 800 000 tonnes le volume des pneus sur les exploitations agricoles françaises. L'association Robin des Bois estime donc que la France et ses vaches mettront entre 15 et 25 ans à se débarrasser des pneus d'ensilage.

Il existe pourtant d'ors et déjà des techniques alternatives, des bâches notamment qui n'ont pas besoin de pneus pour adhérer aux silos.