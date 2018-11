Vigilance orange levée dans le Gard mais des inondations à Vauvert et au Sud-Ouest de Nîmes

Un épisode orageux bref mais très intense a touché le Sud du département du Gard dans la nuit de mardi à ce mercredi. Vers minuit et demi, il y a eu plus de 80 interventions de pompiers notamment à Vauvert.

Gard, France

De virulentes cellules orageuses ont circulé sur le Sud du Gard entre le Grau-du-Roi et Nîmes. Ces orages ont donné de la grêle, une forte activité électrique et de très forts cumuls de pluie. La vigilance orange a été levées vers minuit et demi, mais à cette heure-là, les dégâts étaient déjà nombreux.

Deux interventions majeures à Vauvert

Vers minuit et demi, les sapeurs-pompiers du Gard étaient présents sur près de 80 interventions, notamment à Vauvert. Dans la commune de Camargue, un répartiteur électrique très haute tension (400.000 volts) a pris feu, générant une coupure électrique importante dans le secteur. Par ailleurs, 150 personnes ont été évacuées du camping Monte Cristo, de façon préventive cari l est en bordure du Vistre. Un gymnase de Vauvert accueille les évacués.

Des maisons inondées

Les communes les plus touchées sont celles du Sud-Ouest de Nîmes. Neuf personnes ont été prises par les eaux dans le voiture, elles ont pu être récupérées par les sapeurs-pompiers, elles s'étaient réfugiées sur le toit de leur véhicule.

Selon les sapeurs-pompiers du Gard, il est à cette heure, difficile de quantifier le nombre d'habitations inondées ou soumises à des infiltrations.

80 sapeurs-pompiers sont mobilisées avec 25 engins.

L’accalmie en début de nuit

En début de nuit, Météo France a donc levé la vigilance orange mais le Gard est resté en vigilance jaune aux inondations jusqu'à 4 heures du matin. Le Vistre et le Rhône réagissent encore fortement et sont sous surveillance.

Illustration © Radio France - France Bleu Météo France

Dans l'Hérault voisin, de très fortes pluies ont été constatées autour de Lunel : les pompiers ont mis en sécurité 51 adultes dans le secteur, la plupart dans une salle communale de Marsillargues.

Dans la soirée, les pluies ont été très fortes sur le Gard "avec notamment 48 mm en une heure à Générac et encore 44 mm en une heure vers Marsillargue", a précisé Météo France. "En tout, il est tombé depuis le début de l'épisode (en un peu moins de 6 heures) : _124 mm à Marsillargues, plus de 100 mm au Bernis et 80 mm à Gallargues_. Sous une ligne Grau-du-Roi/Vauvert/Nîmes, les cumuls de l'épisode dépassent souvent 100 mm et montent localement jusqu'à plus de 160 mm" disent les météorologues.

Ces très fortes pluies se sont décalées progressivement vers le Rhône et ont quitté le département en milieu de nuit.