Bure, France

Ils avaient promis de revenir, certains sont effectivement de retour. Des occupants du Bois Lejuc, près de Bure dans la Meuse, sont revenus ce vendredi sur le site qui doit accueillir à terme un centre de stockage de déchets nucléaires ultimes. Ils avaient tous été évacués la veille, lors d'une grosse opération qui a mobilisé 500 gendarmes.

Selon la gendarmerie, deux opposants se sont perchés dans les arbres. Les anti-nucléaires déclarent être une dizaine dans le bois.

Un journaliste de Reporterre est installé lui aussi dans un arbre et témoigne : "On n’a pas vu de policiers, mais un hélicoptère tourne en permanence autour de nous. On a vu passer d’autres opposants, donc a priori, il y a du monde dans le bois, mais du haut de l’arbre, il n’est pas possible de savoir combien."

Pas d'opposants au rendez-vous du ministre

Les opposants au projet de Bure, dont des élus locaux, avaient rendez-vous ce vendredi matin avec Sébastien Lecornu , secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Il s'agissait d'une rencontre programmée bien avant, à l'occasion de la première visite de Sébastien Lecornu, en janvier. Mais comme ils l'avaient annoncé hier, dès le début de l'évacuation, ces opposants furieux ont séché le rendez-vous.

A @SebLecornu, votre @gouvernementFR qui depuis 20 ans utilise la force (insidieusement et physiquement) et cherche à scinder une opposition pour faire passer un projet, témoigne d'un aveu de faiblesse. Vous êtes incapable de justifier #Cigeo qui ne tient pas la route. #Bure — CEDRA (@cedra_collectif) February 23, 2018