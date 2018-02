Bure, France

C'est à la lumière du dossier Notre-Dame-des-Landes, de sa ZAD et de son évacuation, que le projet de stockage de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse s'est révélé au grand public, au-delà des territoires concernés. Alors que le gouvernement a lancé ce jeudi l'évacuation du terrain occupé par des opposants, coup de projecteur sur le projet et sa contestation, qui ne datent pas d'hier.

Un projet sensible et à très long terme

A Bure, il s'agit d'entreposer à 500 m sous terre des déchets nucléaires ultimes, vitrifiés et enfermés dans des cylindres de stockage. En 1998, Bure, site au sous-sol argileux, à la frontière entre la Meuse et la Haute-Marne est retenu. A l'époque, on parle d'un début de stockage en 2006... En réalité, ce sera bien plus long.

Actuellement, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) exploite un laboratoire qui teste, grandeur nature, les conditions de stockage. Le dossier est suivi par l'ASN. C'est ainsi qu'en janvier 2018, l'Autorité de sûreté nucléaire a distribué ses bons et des mauvais points. Elle a jugé le projet Cigeo d'"une maturité technique satisfaisante" dans son ensemble. En revanche, elle a demandé à l'Andra de revoir sa copie sur une partie des déchets, des boues radioactives très inflammables.

Bure : comment ça marche. © Visactu

Le calendrier prévoit qu'en 2019, l'Andra dépose la demande d'autorisation de création du centre de stockage. Si le décret d'autorisation est publié, les travaux de construction commenceraient en 2022.

Une contestation ancienne qui s'est renforcée

Dès 1998, des centaines de manifestants se retrouvent à Bure pour dénoncer l'enfouissement des déchets nucléaires, un danger pour les générations futures. Leurs slogans : "Non à la poubelle nucléaire" ou "Ni ici, ni ailleurs". Alors que de nombreux élus locaux sont favorables au projet, synonyme pour eux de retombées économiques, d'autres dénoncent une politique de subventions auprès des municipalités qui les rendrait dépendants des mannes de l'Etat. Une Maison de la résistance s'installe au coeur du village de Bure en 2006.

En juin 2016, la contestation prend une nouvelle forme avec l'installation d'un campement de fortune au bois Lejuc, à Mandres-en-Barrois, sur un terrain récemment acquis par l'Andra. Le but des anti-nucléaires : empêcher le début des travaux sur le site. Ils reçoivent le soutien de certains habitants du secteur, comme un agriculteur qui leur avait prêté du matériel. C'est le début d'une guérilla juridique : la justice demande aux occupants de quitter les lieux, mais elle annule aussi la cession du terrain à l'Agence de gestion des déchets.

C'est le début aussi d'une période de tensions avec des dégradations, des affrontements avec les forces de l'ordre, comme en août 2017. En janvier 2018, l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes laissait penser que les zadistes de l'ouest pouvaient se déplacer à l'est.