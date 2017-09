[BUZZ] La désolation après Irma, un site pour apprendre le québécois et le Diocèse de Rennes qui fait sa pub

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web et les réseaux sociaux. Retrouvez l'actu de la Bretagne connectée tous les jours à 7h25 et 17h30.

Sur le net, les images des dégâts causés par Irma

Sur les réseaux sociaux comme partout ailleurs, on découvre les dégâts de l'ouragan Irma, notamment à Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Il suffit de chercher Irma sur Twitter ou Facebook pour découvrir les photos ou les vidéos postées depuis ces îles par des internautes. Certains médias sont aussi sur place, comme SMN News Saint-Martin News que l'on peut suivre sur Facebook et qui a compilé de nombreuses images du désastre.

Autre site utile pour suivre cette fois la progression de l'ouragan Irma, celui du NHC, National Hurricane Center, un site américain de référence. Il propose les dernières prévisions et différentes vues de satellites d'observation, ainsi qu'une carte interactive.

Un site pour apprendre à parler québécois

En 2010, le Breton, Pierre Moreau, est parti au Québec pour ses études. Un stage de 3 mois, qui s'est transformé en séjour de 3 ans. De quoi s'imprégner de la culture et de la langue! De retour en Bretagne, il a eu envie de partager ses découvertes et d'apporter un autre regard sur le Québec. Il a donc l'idée de créer un premier site avec des vidéos pour apprendre à parler comme Céline Dion ou Garou.

Ce premier site a eu beaucoup de succès. Pierre Moreau a alors décidé de s'associer avec un traducteur, Alexandre Coutu, pour créer un autre site qui dispense une méthode d'apprentissage du français québécois très interactive, www.japprendslequebecois.com. La première leçon est gratuite. Elle se base sur un dialogue en québécois, suivi d'un cours sur le vocabulaire ou les expressions utilisées. Ensuite on teste ce qu'on a retenu de la leçon.

La campagne de pub décalée des Diocèses de Bretagne

Pour la rentrée des classe, les diocèses de Bretagne ont lancé une campagne de communication pour faire la promotion du catéchisme. Au-delà des affichettes et des cartes postales classiques, des vidéos ont aussi été tournées mettant en scène deux enfants qui s'interrogent avec humour.