[BUZZ] La solidarité après Irma, les supporters heureux de la victoire du Stade Rennais et les Inachevés aiment Rennes

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web. Rendez-vous à 7h25 et 17h30 et sur les réseaux sociaux de France Bleu Armorique.

Infos et solidarité sur le web après le passage d'Irma

L'ouragan Irma a touché la Floride ce week-end. Pour les Français ou plus généralement les francophones sur place, le Breton Gwendal Gauthier, originaire de Saint-Lunaire, a fondé "le courrier de Floride", un journal de Miami. Un journal que l'on peut consulter via internet. Enfin normalement car ce lundi matin, le site est indisponible à cause des problèmes de connexion. C 'est ce qu'on peut lire sur la page d'accueil. En revanche, la page Facebook du Courrier de Floride fonctionne, on y trouve des infos très pratiques avec des numéros d'urgence pour les Français sur place, des photos et même des mises en garde contre les fake news, les fausses information sur le net. C'est faux par exemple écrit le Courrier de Floride de dire qu'il n'y a plus d'essence sur place.

Plusieurs associations lancent aussi un appel aux dons pour les sinistrés d'Irma, notamment la Fondation de France et le Secours Catholique.

Radio France créé de son côté une radio d'urgence pour les population de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, un programme spécifique en français, anglais et créole, à écouter notamment sur le web.

Radio spéciale "Urgence Info Îles du Nord" en FM sur 91.1📻 à Saint-Martin et sur le web ➡️ https://t.co/apaWgbbyL5 — Radio France (@radiofrance) September 10, 2017

La joie des supporters du Stade Rennais

Les Rouge et Noir ont écrasé Marseille dimanche soir 3-1 au Vélodrome. C'est leur première victoire de la saison. Enfin! dirons les supporters car pour l'instant c'était difficile pour Rennes. Ce succès face à l'OM leur redonnent espoir, c'est ce qu'on peut voir en lisant les commentaires sur les réseaux sociaux.

IR-RÉ-SIS-TI-BLES ! Au terme d'un match abouti du bout en bout, le #SRFC signe sa première victoire de la saison à Marseille (1-3) #OMSRFCpic.twitter.com/0yfcS8cHio — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 10, 2017

Le Stade Rennais reçoit Nice au Roazhon Park dimanche prochain. Un match qui sera à vivre en direct sur France Bleu Armorique.

La nouvelle chanson parodique des Inachevés

Pour la rentrée, le groupe rennais Les Inachevés récidive et publie une nouvelle chanson publiée le week-end dernier sur les réseaux sociaux et Youtube. Une parodie de Black M sous forme de déclaration d'amour à la ville de Rennes et à la Bretagne. A consommer avec modération.