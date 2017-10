[BUZZ] Le net aussi se souvient de l'ouragan qui a frappé la Bretagne en 1987

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

Le bulletin météo du 15 octobre 1987, jour du passage de l'ouragan en Bretagne

C'était il y a 30 ans, dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987, un ouragan traversait l'ouest de la France et notamment la Bretagne, faisant des victimes et d'innombrables dégâts. Trois décennies plus tard, les Bretons n'ont pas oublié. Sur internet, le site de Météo France consacré aux tempêtes évoque cette nuit là. Une des 91 fiches techniques du site internet permet de se replonger dans ce phénomène météorologique exceptionnel avec des cartes détaillées, des PDF avec les animations satellites de l'époque, les rafales de vent enregistrées, les champs de pression aussi. Météo France rappelle aussi dans cette fiche les conséquences de l'ouragan de 1987 qui a causé la mort de 15 personnes en France et dont les dégâts sont estimés à 3.5 milliards d'euros.

La Chaîne Météo s'est aussi intéressée à ce phénomène très particulier en reproduisant même un bulletin météo sur la création du phénomène et ses conséquences.

Sur Youtube, les images d'archives ont aussi été compilées dans de nombreuses vidéos réalisées année après année. Les images sont toujours aussi impressionnantes et les témoignages aussi bouleversants.

