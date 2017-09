[BUZZ] Les dégâts causés par l'ouragan Irma, Météo Bretagne bientôt dans nos téléphones et l'application Kicéo à Vannes

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web, c'est à découvrir tous les jours à 7h25 et 17h30 sur France Bleu Armorique.

Les images après le passage d'Irma

L'ouragan Irma continue sa course dans l'Atlantique. Après son passage sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, le bilan provisoire dénombre déjà 6 morts sur Saint-Martin avec 95% de la partie française détruite. Sur les réseaux sociaux, on ne parle que de cet ouragan avec des photos et des vidéos qui témoignent de la désolation sur place.

Rapportée à l'échelle de la #France, voici la taille de l'ouragan #IRMA. pic.twitter.com/xpDIO9rTda — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 5, 2017

Après le passage d'#Irma, #Marigot est un champ de ruines. Les dégâts sont considérables. pic.twitter.com/bgvkVpZD14 — Guadeloupe 1ère (@guadeloupe_1ere) September 6, 2017

🔴 #Cyclone#Irma🌀 📞Mise en place de 2 numéros d'information du public, depuis la métropole et depuis les Antilles ⬇️ https://t.co/OUyLlqPdDppic.twitter.com/OUzkN8jTQ3 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) September 6, 2017

Météo Bretagne veut devenir une application pour mobile

Capture d'écran du site de Météo Bretagne - DR

On a tous envie de connaître la météo précise de l'endroit où l'on se trouve et force est de constater que les applications spécialisées pour smartphone ne sont pas toujours très précises. Un problème bientôt résolu grâce à Météo Bretagne. La société de météorologie bretonne existe depuis 2006 sur internet. Et pour répondre à la demande et être en phase avec les nouvelles technologies, Météo Bretagne a décidé de créer son application pour smartphones et tablettes.

Une météo 100% breizh comme l'explique le créateur de Météo Bretagne Jérome Dréano:

Le créateur de Météo Bretagne Jérome Dréano Copier

Future application Météo Bretagne - DR

Pour être aussi précise, Météo Bretagne utilise 75 stations météo réparties sur sur le territoire breton. Et la nouveauté de l'application Météo Bretagne, ce sera la météo marine.

Le créateur de Météo Bretagne Jérome Dréano Copier

Pour que cette application Météo Bretagne voit le jour, son créateur a besoin d'un petit coup de pouce. Une campagne de financement participatif a été ouverte via le site breton spécialisé Gwenneg. Le créateur de Météo Bretagne espère récolter 13 000 euros. La campagne se poursuit jusqu'au 19 octobre.

L'appli Kicéo pour les bus à Vannes

C'est une des nouveautés de la rentrée à Vannes, le réseau Kicéo a lancé son application mobile. Elle permet de retrouver tous les services du réseau de transports dans sa poche, gratuitement. On télécharge donc Kicéo pour accéder aux horaires, aux plans de circulation des bus de Vannes mais aussi et même surtout, aux informations trafic en temps réel pour être sur de ne pas louper son bus et sa correspondance