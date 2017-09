"C'est comme si une bombe avait tout dévasté" : le témoignage de pompiers loirétains à Saint-Martin

Deux pompiers loirétains sont rentrés cette semaine de Saint Martin où ils ont contribué à l'aide d'urgence auprès des sinistrés. L'ouragan Irma a dévasté l'île.

L'un exerce à Orléans-La Source, l'autre à Pithiviers, mais Jean-Marie Lapara et Hervé Bobin appartiennent tous les deux à l'ONG Pompiers de l'urgence internationale. Arrivés sur zone cinq jours après l'ouragan, les deux pompiers ont découvert une île presque entièrement détruite. "On peut presque parler de zone de guerre, comme si une bombe avait tout dévasté", confie l'adjudant Jean-Marie Lapara. L'ouragan a "haché" le paysage, selon ses mots. "C'est inimaginable pour nous" en métropole, poursuit le pompier.

Pas d'eau ni d'électricité

Sur place, les deux pompiers ont prodigué des soins et vérifié l'état des bâtiments. "Quand on arrive, il n'y a plus d'électricité ni de connexion internet ou téléphone", explique Hervé Bobin. "Pas d'eau potable non, l'alimentation se fait rare, et tout le réseau d'assainissement est hors service." Il a aussi fallu fabriquer de l'eau potable, jusqu'à 600 litres par jour. "On est aussi dans le soin psychologique puisque les gens trouvent une âme à qui parler", confie l'adjudant-chef. "Il y a des relations qui se créent, les gens sont contents de nous voir et nous demandent si on revient le lendemain ou non."

Jean-Marie Lapara a rencontré à Saint-Martin "une population anéantie, mais aussi beaucoup de solidarité entre les personnes." L'adjudant se rappelle que "malgré tout, 5 jours après l'ouragan, dans certains villages où nous avons été déployés, les habitants voyaient des secours pour la première fois." Basée à Limoges, l'ONG Pompiers de l'urgence internationale a envoyé aux Antilles une douzaine de sapeurs pompiers, qui ont tous pris sur leur temps à titre bénévole.